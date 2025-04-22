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С огнем в Волго-Ахтубинской пойме сражаются бойцы МЧС

В региональном ГУ МЧС уточняют: подразделения работают, борьба с огнем продолжается.

Источник: соцсети

Дым от пожара, охватившего камыши в Волго-Ахтубинской пойме, виден с разных концов Волгограда. Жители Центрального района жалуются на запах гари и пепел, который доносит ветер из-за Волги.

В региональном ГУ МЧС уточняют: подразделения работают, борьба с огнем продолжается. Площадь пожара в районе хутора Бобры станет известна, когда пламя будет ликвидировано.

Двумя днями ранее пугающий пожар, подбиравшийся вплотную к жилым домам, сняли на видео жители поселка Вишневая балка в Кранооктябрьском районе.