С огнем в Волго-Ахтубинской пойме сражаются бойцы МЧС

Дым от пожара, охватившего камыши в Волго-Ахтубинской пойме, виден с разных концов Волгограда. Жители Центрального района жалуются на запах гари и пепел, который доносит ветер из-за Волги.
В региональном ГУ МЧС уточняют: подразделения работают, борьба с огнем продолжается. Площадь пожара в районе хутора Бобры станет известна, когда пламя будет ликвидировано.
Двумя днями ранее пугающий пожар, подбиравшийся вплотную к жилым домам, сняли на видео жители поселка Вишневая балка в Кранооктябрьском районе.