ФСБ опубликовала новые документы о зверствах нацистов в Крыму

В документах содержится информация о преступной деятельности тайной полевой полиции «Гехаймфельд полицай» на крымской железнодорожной станции Семь Колодезей. В феврале 1944 года каратели арестовали около 100 советских женщин, детей и стариков. Эти люди скрывались в Багеровских каменоломнях. Их заключили в концлагерь на станции Семь Колодезей. После нескольких дней допросов и пыток мирных жителей посадили в грузовики, вывезли к кургану за поселком и там расстреляли. Грудных детей нацисты убивали ударом головы о землю и скаты автомашин.