ФСБ опубликовала новые документы о зверствах нацистов в Крыму

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы о преступлениях немецких нацистов на Керченском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В документах содержится информация о преступной деятельности тайной полевой полиции «Гехаймфельд полицай» на крымской железнодорожной станции Семь Колодезей. В феврале 1944 года каратели арестовали около 100 советских женщин, детей и стариков. Эти люди скрывались в Багеровских каменоломнях. Их заключили в концлагерь на станции Семь Колодезей. После нескольких дней допросов и пыток мирных жителей посадили в грузовики, вывезли к кургану за поселком и там расстреляли. Грудных детей нацисты убивали ударом головы о землю и скаты автомашин.
В конце февраля 1944 года на ту же станцию доставили молодого парня. При аресте у него нашли красное знамя. Нацисты допрашивали молодого человека, избивали кабелем, выкручивали руки и топтали ногами. Затем каратели обмотали арестованному ноги выше колен знаменем и подожгли. Пострадавший потерял сознание. Далее парень пришел в себя. Своих товарищей по подпольной работе он не выдал.
В марте 1944 года нацисты арестовали местную жительницу Галину Перемищенко. Ее заподозрили в проведении подпольной патриотической работы. Каратели начали пытать ее, но не добились признаний. Перемищенко казнили в лесополосе за поселком.
«Также в материалах дела имеются подробные сведения о пытках и истязаниях подпольщиков из сел Марфовка и Мариенталь, ныне это соответственно Марфовка и Горностаевка Ленинского района. Из соображений этики такие сведения лучше не приводить», — добавили в ФСБ.