ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске

ГАИ раскрыла подробности массового ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ заметили, что в ходе разбирательства удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие 17 апреля неподалеку от здания № 95 по проспекту Независимости, случилось по вине 38-летнего водителя Volkswagen Polo коричневого цвета. Так, водитель в момент перестроения не убедился в безопасности осуществляемого маневра. Это и привело к последующим столкновениям.
В ведомстве отметили, что столкнулись шесть машин: два Volkswagen Polo, Mazda, Opel, а также «Москвич» и Renault (подробнее — здесь). Сказано, что в результате случившегося травмы получила 51-летняя водитель автомобиля «Москвич». Она была доставлена в больницу.
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