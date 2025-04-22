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ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске

ГАИ обнародовала детали массового ДТП с шестью авто в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ раскрыла подробности массового ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ заметили, что в ходе разбирательства удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие 17 апреля неподалеку от здания № 95 по проспекту Независимости, случилось по вине 38-летнего водителя Volkswagen Polo коричневого цвета. Так, водитель в момент перестроения не убедился в безопасности осуществляемого маневра. Это и привело к последующим столкновениям.

В ведомстве отметили, что столкнулись шесть машин: два Volkswagen Polo, Mazda, Opel, а также «Москвич» и Renault (подробнее — здесь). Сказано, что в результате случившегося травмы получила 51-летняя водитель автомобиля «Москвич». Она была доставлена в больницу.

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