ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске

В ГАИ заметили, что в ходе разбирательства удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие 17 апреля неподалеку от здания № 95 по проспекту Независимости, случилось по вине 38-летнего водителя Volkswagen Polo коричневого цвета. Так, водитель в момент перестроения не убедился в безопасности осуществляемого маневра. Это и привело к последующим столкновениям.