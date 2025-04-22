В Омске «блондинка» в парике попалась на краже в гипермаркете

Сотрудники службы безопасности продуктового гипермаркета на 21-й Амурской улице задержали женщину, пытавшуюся вынести неоплаченный товар. 30-летняя омичка, ранее судимая за кражи, пыталась пройти мимо касс.
В сумке сотрудники охраны обнаружили косметику и гигиенические средствами общей стоимостью 7300 рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские сразу же опознали злоумышленницу.
Выяснилось, что в январе текущего года она уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления: тогда женщина похитила две бутылки виски из того же гипермаркета и два смесителя из соседнего строительного магазина, причинив ущерб на 16 000 рублей.
Похищенное было продано случайным прохожим. Это и спасло женщину от задержания. В настоящее время по этим эпизодам ведётся судебное разбирательство. Возможно, два эпизода будут объединены в одно производство.
Ранее мы писали, что омич нашел чужую карту, за день потратил 38 тысяч рублей и теперь ему грозит срок.