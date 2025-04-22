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В Индии в результате стрельбы погибли 25 туристов

Как минимум 25 туристов погибли в результате стрельбы в регионе Кашмир на севере Индии, передает The Hindu со ссылкой на источник. Еще более 20 человек получили ранения. Официально власти Индии число погибших не называли.

Источник: AP 2024

Стрельба произошла в городе Пахалгам. Неизвестные открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. Местные власти назвали произошедшее терактом. «Наша решимость бороться с терроризмом непоколебима и будет становиться еще сильнее», — написал премьер Индии Нарендра Моди в соцсети X.

Регион Кашмир — спорная территория между Индией и Пакистаном. Нью-Дели утверждает, что Исламабад поддерживает экстремистов в регионе. Пакистан обвинения отрицает. С апреля по октябрь 2024 года, как сообщали власти Индии, в Кашмире в результате нападения боевиков погибли 44 человека.