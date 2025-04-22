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Землетрясение нарушило покой жителей 22 апреля под Новосибирском

Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Харино Искитимского района.

Источник: Om1 Новосибирск

22 апреля в 12:37 по местному времени в Новосибирской области произошло слабое землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы.

Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Харино Искитимского района. Интенсивность в эпицентре составила 2,6 балла по шкале MSK-64. Сейсмическая активность затронула восемь населенных пунктов региона, включая Калиновку, Барабку и Старый Искитим.

По данным ученых, землетрясение такой магнитуды не представляет опасности для зданий и сооружений. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.