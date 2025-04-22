Пассажиры рейса UTA249 «Москва — Сочи» больше суток не могут долететь до курорта

По данным Mash, самолёт должен был улететь вчера в 10:35 из Внуково и приземлиться в аэропорту Адлера в 14:25. Судно кружило над Сочи, после чего пилот объявил о плохой погоде и борт отправили в Минеральные Воды. Пассажиры просидели несколько часов в душном салоне, но вылет так и не состоялся. После ожидания в аэропорту их разместили в гостинице для дальнобойщиков и постоянно переносят рейс, ссылаясь то на поломку самолёта, то на погодные условия.