Что известно о взрыве в Киржачском районе Владимирской области

Позже в Минобороны РФ сообщили, что в воинской части произошла детонация боеприпасов. В инциденте никто не пострадал.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства взрыва
- В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв.
- Авдеев отметил, что на месте ЧП работают ответственные службы.
- Задействованы все силы оперативного реагирования.
Эвакуация
- Проводится эвакуация из населенных пунктов Барсово и Мирный.
- Поселок Барсово расположен в 4 км от Першино и в 8 км от райцентра Киржача.
- Его население составляет более 700 человек.
- Волонтеры ОНФ готовятся помочь эвакуированным жителям.
Реакция властей
- Глава региона призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных.
- В Киржачском районе ввели режим ЧС.
- Прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района, расположенных вблизи поселка Барсово.
- Во Владимирской области открыли горячую линию.
Информация Минобороны
- Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области, сообщили в Минобороны России.
- Предварительно, никто не пострадал.
- Причиной пожара стало нарушение безопасности.
- Для ликвидации возгорания во Владимирской области привлечены расчеты воинской части и МЧС.