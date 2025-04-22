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Что известно о взрыве в Киржачском районе Владимирской области

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, на месте работают ответственные службы, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Позже в Минобороны РФ сообщили, что в воинской части произошла детонация боеприпасов. В инциденте никто не пострадал.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства взрыва

  • В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв.
  • Авдеев отметил, что на месте ЧП работают ответственные службы.
  • Задействованы все силы оперативного реагирования.

Эвакуация

  • Проводится эвакуация из населенных пунктов Барсово и Мирный.
  • Поселок Барсово расположен в 4 км от Першино и в 8 км от райцентра Киржача.
  • Его население составляет более 700 человек.
  • Волонтеры ОНФ готовятся помочь эвакуированным жителям.

Реакция властей

  • Глава региона призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных.
  • В Киржачском районе ввели режим ЧС.
  • Прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района, расположенных вблизи поселка Барсово.
  • Во Владимирской области открыли горячую линию.

Информация Минобороны

  • Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области, сообщили в Минобороны России.
  • Предварительно, никто не пострадал.
  • Причиной пожара стало нарушение безопасности.
  • Для ликвидации возгорания во Владимирской области привлечены расчеты воинской части и МЧС.