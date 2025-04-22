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Во Франции гражданина Молдовы отправили в психбольницу: Он напал с ножом на двух человек в трамвае, а одного жестоко избил

Инциденты произошли на днях в округе Сена-Сен-Дени на востоке Парижа.

Источник: Соцсети

В Париже задержали молдаванина, напавшего с ножом на пассажиров трамвая.

Инцидент зарегистрировали на днях в департаменте Сена-Сен-Дени, к востоку от Парижа.

Как пишет местная пресса, полицию вызвали очевидцы, сообщившие, что во время поездки в трамвае произошла стычка между двумя пассажирами. В результате один из них был жестоко избит другим, пишет pulsmedia.md.

На место происшествия прибыли спецслужбы и задержали нападавшего, который оказался гражданином Молдовы. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента мужчина ранил ножом ещё двух человек: одного в шею, а другого в руку.

После задержания молдаванина доставили в психиатрическое учреждение. Расследование продолжается.