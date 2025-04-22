В Московском районе Петербурга загорелся склад

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3», — говорится в сообщении.
Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3», — говорится в сообщении.
Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.