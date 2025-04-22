На территории воинской части в Киржачском районе взорвались боеприпасы

На территории воинской части во Владимирской области произошло возгорание и детонация боеприпасов, хранящихся на складе, сообщило Минобороны России.
«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. ТАСС со ссылкой на РСЧС передавал об объявленном там режиме ЧС. Районная администрация сообщила об эвакуации жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.
Киржачский район находится на западе Владимирской области. Поселок Барсово, в состав которого входит микрорайон Мирный и закрытый военный городок, расположен в 8 км на юго-запад от райцентра Киржача. По состоянию на 2021 год численность населения района составляла 38,7 тыс. человек.
По словам главы Киржачского района Елены Карповой, для устранения последствий происшествия «задействованы все силы оперативного реагирования». В частности, был создан штаб по чрезвычайным ситуациям, который возглавил Авдеев, и открыта «горячая линия». В областной прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ситуацию в местах приема и размещения эвакуированных жителей.