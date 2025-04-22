На территории воинской части в Киржачском районе взорвались боеприпасы

По словам главы Киржачского района Елены Карповой, для устранения последствий происшествия «задействованы все силы оперативного реагирования». В частности, был создан штаб по чрезвычайным ситуациям, который возглавил Авдеев, и открыта «горячая линия». В областной прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ситуацию в местах приема и размещения эвакуированных жителей.