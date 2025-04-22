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Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Самарской области

Руководитель Следственного комитета России затребовал доклад о ведении уголовного дела о ДТП в регионе, в котором погиб водитель мотоцикла.

Руководитель Следственного комитета России затребовал доклад о ведении уголовного дела о ДТП в регионе, в котором погиб водитель мотоцикла. Об этом стало известно от инфоцентра СКР.

Выяснилось, что в ведомство пришло обращения, согласно которому есть несогласные с тем, как устанавливались детали аварии, случившейся в 2024 году.

ДТП произошло в Волжском районе губернии. Тогда мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Региональный СК продолжает расследование.

Больше новостей о городе Самара уже в нашем телеграм-канале.