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Еще одно фейковое интервью с акимом СКО появилось в Сети

Второе за неделю фейковое интервью с акимом СКО появилось в сети — в акимате региона сделали заявление по данному поводу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: gov.kz

«В последнее время участились случаи информационных атак в адрес Северо-Казахстанской области. Сейчас в соцсетях распространяется фейковое сообщение от имени пресс-службы акима области про газификацию, сопровождаемое фейковым видео с участием главы области Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении акимата СКО.

В ведомстве пообещали, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации. «Призываем граждан проявлять бдительность и проверять достоверность информации исключительно через официальные источники», — отметили в ведомстве.