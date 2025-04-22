Еще одно фейковое интервью с акимом СКО появилось в Сети

«В последнее время участились случаи информационных атак в адрес Северо-Казахстанской области. Сейчас в соцсетях распространяется фейковое сообщение от имени пресс-службы акима области про газификацию, сопровождаемое фейковым видео с участием главы области Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении акимата СКО.