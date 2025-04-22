«За год трижды попадался без прав. Четверо его несовершеннолетних пассажира получили травмы». В Минске произошло ДТП с бесправником

ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило о том, что ночью с 21 на 22 апреля в Минске бесправник не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего пострадали четверо несовершеннолетних пассажира.
О машине, которая движется по городу с нарушением ПДД в милицию позвонили неравнодушные минчане.
Сотрудники ДПС, прибывшие по звонку, на проспекте Пушкина подали водителю автомобиля Volvo сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и попытался уйти от преследования, неоднократно нарушая при этом ПДД.
Около пересечения улицы Аэродромной с проспектом Мира водитель не справился с управлением, и машина выехала за пределы дороги. Водитель попытался убежать, однако был задержан.
Как было установлено, Volvo управлял неработающий 18-летний минчанин, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Помимо него в автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров, которые в результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.
У водителя Volvo нет прав и никогда их не было. Более того, в течение года он третий раз был остановлен без прав сотрудниками ГАИ. Ведется проверка, действиям задержанного будет дана правовая оценка.
Кстати, ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске 22 апреля (здесь подробности).