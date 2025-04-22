41-летний мотоциклист погиб в центре Минска в ДТП

Следователи работают на месте смертельного ДТП с участием мотоцикла, которое произошло вечером 22 апреля в центре Минска по ул. Первомайской, сообщает Следственный комитет Беларуси.
30-летняя водитель Seat при перестроении в соседнюю полосу столкнулась с двигавшимся попутно мотоциклом, под управлением 41-летнего мужчины. От удара мотоциклист потерял контроль над управлением и врезался в осветительную мачту. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб.
На месте ДТП работают следователи и сотрудники ГАИ.
Кстати, в ночь с 21 на 22 апреля в Минске произошло ДТП с бесправником: «За год трижды попадался без прав. Четверо его несовершеннолетних пассажира получили травмы» (здесь подробнее). ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске 22 апреля (подробнее здесь).