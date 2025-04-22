41-летний мотоциклист погиб в центре Минска в ДТП

Кстати, в ночь с 21 на 22 апреля в Минске произошло ДТП с бесправником: «За год трижды попадался без прав. Четверо его несовершеннолетних пассажира получили травмы» (здесь подробнее). ГАИ раскрыла подробности ДТП с шестью авто на проспекте Независимости в Минске 22 апреля (подробнее здесь).