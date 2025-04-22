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Два автомобиля столкнулись на Филатовском шоссе в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Источник: РИА "Новости"

Два автомобиля столкнулись на Филатовском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, ДПТ произошло в районе Прокшинского проспекта, дома 12. На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняются.

Движение в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Накануне на Боровском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте аварии работали оперативные службы, движение было затруднено на 1,5 километра.

До этого три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе. Травмы получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком. Согласно предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и врезался в другую машину.