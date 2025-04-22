В Москве из школы № 2120 исключили избивших восьмиклассника учащихся

«Школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы», — говорится в сообщении.
Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что в московской школе № 2120 двое подростков избили ученика 8-го класса, сломав ему челюсть, после чего школьника увезли в реанимацию.
Ранее в пресс-службе департамента образования и науки сообщили, что после инцидента создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки. Оказывается полное содействие правоохранительным органам в расследовании.