В Москве из школы № 2120 исключили избивших восьмиклассника учащихся

«Школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы», — говорится в сообщении.