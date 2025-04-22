МЧС: пожар на складе в Московском районе локализовали

Судя по кадрам, опубликованным ведомством, огонь разгорелся в здании склада, рядом с которыми хранились шины. Эту же информацию «Фонтанке» подтвердили сотрудники двух компаний, расположенных по соседству.
Одноэтажное здание выгорело полностью.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство почти в 16:38. «Фонтанка» показывала пламя и клубы дыма, виднеющиеся издалека. Возгорание локализовали в 18:07, с огнем боролись 29 сотрудников МЧС.
Склад находится вдоль Дизельного проезда, но фактически имеет адрес: Московское шоссе, 23, корпус 2, и находится неподалеку от непассажирской железнодорожной станции Среднерогатская.