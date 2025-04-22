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МЧС: пожар на складе в Московском районе локализовали

Пожар на складе в районе Дизельного проезда, который выпускал клубы черного дыма, локализован. Об этом 22 апреля сообщает в своем телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.

Судя по кадрам, опубликованным ведомством, огонь разгорелся в здании склада, рядом с которыми хранились шины. Эту же информацию «Фонтанке» подтвердили сотрудники двух компаний, расположенных по соседству.

Одноэтажное здание выгорело полностью.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство почти в 16:38. «Фонтанка» показывала пламя и клубы дыма, виднеющиеся издалека. Возгорание локализовали в 18:07, с огнем боролись 29 сотрудников МЧС.

Склад находится вдоль Дизельного проезда, но фактически имеет адрес: Московское шоссе, 23, корпус 2, и находится неподалеку от непассажирской железнодорожной станции Среднерогатская.