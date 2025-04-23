В Пермском крае в результате половодья затопило 26 приусадебных участков

До конца недели в реках Прикамья метеорологи ожидают дальнейшее повышение уровней воды. На отдельных участках рек подъемы могут быть интенсивные. Местами возможен выход воды на пойму и повышение уровней воды до неблагоприятных отметок. В отдельных реках возможен спад уровней воды. Продолжится очищение ото льда рек горно-восточной части края и Камского водохранилища.