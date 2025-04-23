В Пермском крае в результате половодья затопило 26 приусадебных участков

В Пермском крае начало весеннего половодья сопровождается высоким уровнем подъема воды. Первые случаи затопления территорий произошли в Пермском и Кунгурском округах.
Краевое МЧС сообщило о затоплении 26 приусадебных участков в поселке Кукуштан Пермского округа и низководного моста в селе Моховое Кунгурского округа. Ведомство ведет круглосуточный мониторинг обстановки, пострадавших нет.
«Половодье на территории региона развивается в соответствии с прогнозом, ситуация на контроле», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов.
По информации Пермского ЦГМС, к утру 22 апреля в большинстве рек региона отметили повышение уровней воды. Суточная интенсивность подъемов составляла от 7 до 37 см. В реках бассейна Сылвы, на отдельных участках Яйвы, Чусовой интенсивность подъемов достигала 0,5−1,0 метра за сутки.
На отдельных участках рек Весляны, Лолог, Обвы отмечался выход воды на пойму. На реках горно-восточной части края и Камском водохранилище наблюдались остаточные забереги, разводья и ледоход.
До конца недели в реках Прикамья метеорологи ожидают дальнейшее повышение уровней воды. На отдельных участках рек подъемы могут быть интенсивные. Местами возможен выход воды на пойму и повышение уровней воды до неблагоприятных отметок. В отдельных реках возможен спад уровней воды. Продолжится очищение ото льда рек горно-восточной части края и Камского водохранилища.