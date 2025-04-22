Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Ранее неизвестные открыли стрельбу в городе Пахалгам. Издание The Hindu со ссылкой на источники пишет, что погибли не менее 28 человек, еще несколько десятков человек пострадали. Глава штата Кашмир Омар Абдулла сообщил, что количество жертв уточняется и может увеличиться. The Hindu уточняет, что в числе погибших в том числе туристы, которые шли по тропе в долине Байсаран.