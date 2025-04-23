В Перми на шоссе Космонавтов горел склад площадью 1,4 тыс. квадратных метров

В Перми около 20:00 появились первые сообщения о крупном пожаре. Очевидцы начали выкладывать в соцсетях видео пылающих складах в районе деревни Хмели. По их информации, горели складские помещения компании «Профи Декор».
Сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов поступило в дежурную смену МЧС 22 апреля в 20:19. К месту вызова прибыли 45 человек личного состава и 11 единиц техники краевого ведомства. Пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации открытого горения двух металлических ангаров.
Пожар на площади 1400 кв. метров удалось локализовать в 20:45. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причину пожара.