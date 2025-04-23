В Перми на шоссе Космонавтов горел склад площадью 1,4 тыс. квадратных метров

Сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов поступило в дежурную смену МЧС 22 апреля в 20:19. К месту вызова прибыли 45 человек личного состава и 11 единиц техники краевого ведомства. Пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации открытого горения двух металлических ангаров.