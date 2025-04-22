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В Перми тушат пожар в двух металлических ангарах

ПЕРМЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар в двух металлических ангарах на площади 1 400 кв. метров произошел на шоссе Космонавтов в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов поступило 22 апреля в 20:19 [18:19 мск]. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение двух металлических ангаров», — отметили в управлении МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 1,4 кв. м. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. В 20:59 (18:59 мск) пожар локализован. На месте тушения работают 45 человек личного состава и 11 единиц техники МЧС.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.