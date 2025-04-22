В Перми тушат пожар в двух металлических ангарах

«Сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов поступило 22 апреля в 20:19 [18:19 мск]. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение двух металлических ангаров», — отметили в управлении МЧС.
По данным ведомства, площадь пожара составила 1,4 кв. м. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. В 20:59 (18:59 мск) пожар локализован. На месте тушения работают 45 человек личного состава и 11 единиц техники МЧС.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.