На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о пожаре на складе в Дизельном проезде, 23, корпус 3, поступила в МЧС в 16:38 мск. К 17 часам здание загорелось по всей площади, пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. В 18:07 возгорание локализовали.