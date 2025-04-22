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На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на площади 750 кв. м в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В 20:26 — отказ номеру 1-бис, работа по номеру 1, ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о пожаре на складе в Дизельном проезде, 23, корпус 3, поступила в МЧС в 16:38 мск. К 17 часам здание загорелось по всей площади, пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. В 18:07 возгорание локализовали.

К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга проводит по факту происшествия проверку.