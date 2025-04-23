Банде, обвиняемой в нападении на иностранцев на Урале, просят дать до 16 лет

Следствие установило, что банда действовала с 2013 по 2023 год, нападая на иностранных граждан и похищая у них имущество (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Преступники тщательно планировали нападения, собирая информацию о жертвах и наблюдая за их графиком.