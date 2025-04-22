Директора школы в Москве уволили после инцидента с избиением восьмиклассника

«23 апреля в Департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.
Согласно данным источника «Известий», ученики московской школы жестоко расправились с восьмиклассником, избив его до полусмерти за неформальный внешний вид. Подростки намеренно провоцировали конфликт, а после набросились на сверстника, нанося удары по голове, даже когда он лежал на полу. Школьника экстренно доставили в больницу в критическом состоянии с переломом шеи.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Допрашивается педагогический состав учебного заведения, а также иные свидетели», — отмечено в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице.
По предварительной версии, 21 апреля двое подростков в школе на улице Радужной в Новой Москве, «желая противопоставить себя сверстникам» и показать пренебрежительное отношение к ним, напали на ученика 2010 года рождения, применив насилие. Задержаны двое подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия.
В главке СК РФ отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе проверки, организованной после сообщений в социальных СМИ о том, что родители учеников московской школы жалуются на избиения их детей старшеклассниками и буллинг малолетних.
10 апреля с Московской области несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве школьника (пп. «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он признал вину и раскаялся в содеянном. Преступление произошло накануне, 14-летний подросток напал на школьника с ножом у жилого дома в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. После этого несовершеннолетний попытался инсценировать нападение на себя, ему вовремя оказали медицинскую помощь.