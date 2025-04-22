Директора школы в Москве уволили после инцидента с избиением восьмиклассника

Согласно данным источника «Известий», ученики московской школы жестоко расправились с восьмиклассником, избив его до полусмерти за неформальный внешний вид. Подростки намеренно провоцировали конфликт, а после набросились на сверстника, нанося удары по голове, даже когда он лежал на полу. Школьника экстренно доставили в больницу в критическом состоянии с переломом шеи.