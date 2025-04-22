Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из боеприпасов при взрыве в Киржачском районе упал на частный дом

При взрыве на складе боеприпасов в воинской части Киржачского района Владимирской области один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ «Вязьма», сообщил председатель товарищества Александр Мельников, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«[Боеприпас] пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — рассказал он.

По словам председателя, дом был пустой, никто не пострадал. Еще один боеприпас взорвался на дороге по направлению к СНТ, обошлось без пострадавших.

22 апреля на территории воинской части начался пожар, причиной которого, по данным Минобороны, стало нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Из-за пожара произошел взрыв, о нем глава региона Александр Авдеев сообщил около 16:40 мск. В результате произошедшего пострадали четыре человека, обошлось без жертв.

В связи с инцидентом власти Киржачского района ввели режим чрезвычайной ситуации, создали оперативный штаб и начали эвакуацию населения. Ее проводят в семи населенных пунктах района: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. В пунктах временного размещения находятся 450 человек. Власти приняли решение исследовать очаги возгорания с помощью квадрокоптеров.

Прокуратура региона открыла горячую линию для оказания правовой помощи жителям.