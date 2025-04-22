Один из боеприпасов при взрыве в Киржачском районе упал на частный дом

22 апреля на территории воинской части начался пожар, причиной которого, по данным Минобороны, стало нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Из-за пожара произошел взрыв, о нем глава региона Александр Авдеев сообщил около 16:40 мск. В результате произошедшего пострадали четыре человека, обошлось без жертв.