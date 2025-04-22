Один из боеприпасов при взрыве в Киржачском районе упал на частный дом

«[Боеприпас] пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — рассказал он.
По словам председателя, дом был пустой, никто не пострадал. Еще один боеприпас взорвался на дороге по направлению к СНТ, обошлось без пострадавших.
22 апреля на территории воинской части начался пожар, причиной которого, по данным Минобороны, стало нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Из-за пожара произошел взрыв, о нем глава региона Александр Авдеев сообщил около 16:40 мск. В результате произошедшего пострадали четыре человека, обошлось без жертв.
В связи с инцидентом власти Киржачского района ввели режим чрезвычайной ситуации, создали оперативный штаб и начали эвакуацию населения. Ее проводят в семи населенных пунктах района: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. В пунктах временного размещения находятся 450 человек. Власти приняли решение исследовать очаги возгорания с помощью квадрокоптеров.
Прокуратура региона открыла горячую линию для оказания правовой помощи жителям.