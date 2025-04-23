В Волгограде сотрудник банка не дал обмануть мошенникам пенсионерку

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию Центрального района Волгограда с заявлением о том, что ее деньгами обманом пытались завладеть мошенники, обратилась местная жительница. Она рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные и пытались убедить перевести деньги.
При этом, по словам пенсионерки, звонившие, представившиеся сотрудниками различных служб и организаций, пытались ее запугать, рассказывая о различных злоумышленниках, которые могут завладеть всеми ее сбережениями.
Помимо этого, мошенники сообщили волгоградке, что она является подозреваемой в деле о государственной измене. Чтобы избежать уголовной ответственности за якобы совершенное ею финансирование противоправной деятельности, они убедили ее пойти в банк и перевести на «безопасный» счет 1 700 000 рублей.
Эта история закончилась хорошо благодаря тому, что в банке один из сотрудников обратил внимание на женщину, которая при разговоре по телефону проявляет беспокойство. Предположив, что пенсионерку хотят обмануть мошенники, он отговорил ее от опрометчивого поступка.
Отмечается, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.