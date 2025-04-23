В Волгограде сотрудник банка не дал обмануть мошенникам пенсионерку

Эта история закончилась хорошо благодаря тому, что в банке один из сотрудников обратил внимание на женщину, которая при разговоре по телефону проявляет беспокойство. Предположив, что пенсионерку хотят обмануть мошенники, он отговорил ее от опрометчивого поступка.