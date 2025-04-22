Под Волгодонском в ДТП разбился водитель иномарки

По предварительной информации ведомства, 37-летний водитель Mitsubishi Galant справился с управлением и насмерть разбился о металлический колесоотбойник. Трагедия случилась в 16:13 на 93-м километре трассы. Мужчина выбрал опасную скорость, не соответствующую дорожным условиям.