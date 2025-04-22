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Под Волгодонском в ДТП разбился водитель иномарки

Смертельный удар: водитель Mitsubishi погиб, врезавшись в колесоотбойник.

Источник: Комсомольская правда

Трагическое ДТП произошло вчера на автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, 37-летний водитель Mitsubishi Galant справился с управлением и насмерть разбился о металлический колесоотбойник. Трагедия случилась в 16:13 на 93-м километре трассы. Мужчина выбрал опасную скорость, не соответствующую дорожным условиям.

Водитель не смог удержать контроль над автомобилем и совершил жесткий лобовой удар о металлическое ограждение. Медики констатировали смерть на месте.