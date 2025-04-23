Москвич из травматического пистолета ранил девочку 2013 года рождения

Вечером 22 апреля на юге Москвы произошел инцидент. Злоумышленник, попытавшись выстрелить в собаку, попал из пневматического пистолета в ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.
Происшествие случилось в столичном районе Царицыно. Потерпевшей оказалась девочка 2013 года рождения. Ребенок гулял вместе с мамой и собакой вдоль улицы Ереванская. Стрелявший мужчина вычислен и доставлен в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
«Собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке. Несовершеннолетняя сейчас находится в медицинском учреждении», — пояснили в ГУ МВД Москвы.
В Иркутской области, между тем, продолжается расследование по делу об истязании 11-летнего мальчика. Отец пострадавшего выстрелил в ребенка и попросил его скрыть преступление.