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Москвич из травматического пистолета ранил девочку 2013 года рождения

Мужчина из Москвы, целившись в собаку, нанес ранение ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 апреля на юге Москвы произошел инцидент. Злоумышленник, попытавшись выстрелить в собаку, попал из пневматического пистолета в ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Происшествие случилось в столичном районе Царицыно. Потерпевшей оказалась девочка 2013 года рождения. Ребенок гулял вместе с мамой и собакой вдоль улицы Ереванская. Стрелявший мужчина вычислен и доставлен в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

«Собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке. Несовершеннолетняя сейчас находится в медицинском учреждении», — пояснили в ГУ МВД Москвы.

В Иркутской области, между тем, продолжается расследование по делу об истязании 11-летнего мальчика. Отец пострадавшего выстрелил в ребенка и попросил его скрыть преступление.