Посла Китая на Украине вызвали из-за недовольства по поводу отношений с Россией

Посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Причиной тому стало подозрение в участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России, а также в возможном оборонном сотрудничестве между Пекином и Москвой.