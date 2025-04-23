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Посла Китая на Украине вызвали из-за недовольства по поводу отношений с Россией

Посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Причиной тому стало подозрение в участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России, а также в возможном оборонном сотрудничестве между Пекином и Москвой.

КНР отвергла доводы Украины.

Посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Причиной тому стало подозрение в участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России, а также в возможном оборонном сотрудничестве между Пекином и Москвой.

«Доказательства фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне. Также была выражена серьезная обеспокоенность, что противоречит духу партнерских отношений между Киевом и Пекином», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление украинского дипломатического ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ опровергли информацию о том, что китайцы принимают участие в спецоперации на Украине. Там подчеркнули, что такие заявления являются неправдой.

Между тем, в китайском ведомстве заявили, что КНР не отправляла военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Министерство призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.