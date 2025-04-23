В Бранденбурге угрожают выгнать российского посла Нечаева с церемонии памяти Победы.
Власти Бранденбурга (Германия) могут выдворить посла РФ в стране Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной 80-летию разгрома нацистов, если он на нее явится. Об этом написало местное издание-таблоид Bild.
«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах с начала украинского конфликта. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — рассказал изданию глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.
Ранее Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные годовщине Победы, а при необходимости — удалять их с церемоний. Такие требования в Европе начались и продолжаются с начала украинского конфликта.