В Германии захотели выгнать российского посла с церемонии к юбилею Победы

Ранее Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные годовщине Победы, а при необходимости — удалять их с церемоний. Такие требования в Европе начались и продолжаются с начала украинского конфликта.