Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проснулся, одеяло горит»: У бойца ММА Исмаилова во время сна взорвался пауэрбанк

Российский боец ММА Магомед Исмаилов сообщил, что стал жертвой взрыва зарядного устройства для мобильного телефона. По его словам, инцидент произошёл во время сна, но он успел проснуться, когда начало гореть одеяло.
Источник: Life.ru

«Проснулся от того, что одеяло горит, зарядка взорвалась, представляете. Открываю глаза, всё горит. В зеркало смотрю, всё лицо в крови. Одеяло потушил, умылся», — сказал спортсмен.

Исмаилов пострадал от взрыва зарядного устройства. Видео © Соцсети Магомеда Исмаилова.

В результате взрыва Исмаилов получил лёгкий ожог и несколько рассечений на голове.

Стоит отметить, что в прошлом году Магомед Исмаилов заплатил штраф в 20 тысяч рублей за высказывания о силовиках, которых он назвал «бандитами». Ему инкриминировали «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».