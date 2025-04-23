«Проснулся, одеяло горит»: У бойца ММА Исмаилова во время сна взорвался пауэрбанк

Стоит отметить, что в прошлом году Магомед Исмаилов заплатил штраф в 20 тысяч рублей за высказывания о силовиках, которых он назвал «бандитами». Ему инкриминировали «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».