«Проснулся, одеяло горит»: У бойца ММА Исмаилова во время сна взорвался пауэрбанк

«Проснулся от того, что одеяло горит, зарядка взорвалась, представляете. Открываю глаза, всё горит. В зеркало смотрю, всё лицо в крови. Одеяло потушил, умылся», — сказал спортсмен.
Исмаилов пострадал от взрыва зарядного устройства. Видео © Соцсети Магомеда Исмаилова.
В результате взрыва Исмаилов получил лёгкий ожог и несколько рассечений на голове.
Стоит отметить, что в прошлом году Магомед Исмаилов заплатил штраф в 20 тысяч рублей за высказывания о силовиках, которых он назвал «бандитами». Ему инкриминировали «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».