В Приморье будут судить четверых драчунов с рынка

Следствие утверждает, что 26 января на рынке по улице Кирова фигуранты начали избивать двух мужчин 1990 и 1998 годов рождения. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемые находятся под стражей.