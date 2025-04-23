В Приморье будут судить четверых драчунов с рынка

«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, которые обвиняются в хулиганстве на территории рынка в Артеме (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — сказано в сообщении.
Следствие утверждает, что 26 января на рынке по улице Кирова фигуранты начали избивать двух мужчин 1990 и 1998 годов рождения. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемые находятся под стражей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.