Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье будут судить четверых драчунов с рынка

СКР Приморья завершил расследование уголовного дела о хулиганстве в Артеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, которые обвиняются в хулиганстве на территории рынка в Артеме (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Следствие утверждает, что 26 января на рынке по улице Кирова фигуранты начали избивать двух мужчин 1990 и 1998 годов рождения. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемые находятся под стражей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.