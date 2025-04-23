Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лесозаводске водитель сбил шестилетнего ребёнка на самокате

На улице Водная в Лесозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По информации МО МВД России «Лесозаводский», 42-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace, двигаясь по улице, совершил наезд на шестилетнего мальчика, который ехал на детском самокате в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть. Ребёнок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Стаж вождения у водителя составляет 9 лет. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По факту происшествия проводится административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, назначены экспертизы.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: с начала года в регионе зарегистрировано 38 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадал 41 несовершеннолетний, один ребёнок погиб.