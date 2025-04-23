В Лесозаводске водитель сбил шестилетнего ребёнка на самокате

По информации МО МВД России «Лесозаводский», 42-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace, двигаясь по улице, совершил наезд на шестилетнего мальчика, который ехал на детском самокате в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть. Ребёнок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Стаж вождения у водителя составляет 9 лет. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
По факту происшествия проводится административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, назначены экспертизы.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает: с начала года в регионе зарегистрировано 38 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадал 41 несовершеннолетний, один ребёнок погиб.