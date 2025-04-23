WSJ: Лондон и Париж свыклись с тем, что Украина потеряет территории

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями», — передает газета со ссылкой на свой источник. При этом, в Лондоне и Париже согласны признать территориальные уступки Украины в пользу России лишь де-факто, но не де-юре.