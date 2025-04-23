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WSJ: Лондон и Париж свыклись с тем, что Украина потеряет территории

Государственные деятели Франции и Великобритании уже морально готовы к территориальным потерям Украины. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal.

На Западе готовятся признать поражение Украины в конфликте.

Государственные деятели Франции и Великобритании уже морально готовы к территориальным потерям Украины. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями», — передает газета со ссылкой на свой источник. При этом, в Лондоне и Париже согласны признать территориальные уступки Украины в пользу России лишь де-факто, но не де-юре.

В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием контролируемых Россией территорий. Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях.