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При перестрелке в Дербенте погиб человек и пострадал полицейский

Мужчина из Дербента открыл огонь по сотрудникам полиции и попытался скрыться.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленник из дагестанского Дербента нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от сотрудников полиции. Преступник наехал на одного из них и открыл огонь. Пострадавшего полицейского доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по Дагестану.

Как отметили в медучреждении, жизни силовика ничего не угрожает. В ходе погони за злоумышленником правоохранители применили табельное оружие. В результате мужчина скончался.

«В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент со стрельбой произошел и в Москве. Мужчина ранил 13-летнюю девочку из пневматического пистолета. Он попытался выстрелить в собаку, но промахнулся.