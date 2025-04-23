При перестрелке в Дербенте погиб человек и пострадал полицейский

Злоумышленник из дагестанского Дербента нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от сотрудников полиции. Преступник наехал на одного из них и открыл огонь. Пострадавшего полицейского доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по Дагестану.