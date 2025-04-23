Губернатор Авдеев: в Киржачском районе эвакуированы 450 человек

В Киржачском районе на фоне детонации боеприпасов эвакуировали около 450 человек, проинформировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Он уточнил, что люди эвакуированы из воинской части, семи населённых пунктов, а также ряда дачных посёлков.
«Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведёт в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники», — написал Авдеев в Telegram.
Авдеев также рассказал, что уже навестил эвакуированных в ПВР.
«Еда, питьё, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах», — рассказал губернатор.
Он добавил, что в Киржачском районе организуют волонтёрский штаб, предназначенный доя помощи населению.
По данным Минобороны РФ, на территории воинской части началось возгорание, которое привело к детонации боеприпасов, находившихся на складе.
Ранее Авдеев заявил, что в результате детонации боеприпасов на складе в воинской части под Киржачом пострадали четыре человека.