После взрыва снарядов во Владимирской области в ПВР эвакуировали 450 человек

«Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведёт в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники», — написал Авдеев в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что власти делают всё необходимое, чтобы завтра люди смогли спокойно вернуться в свои дома.
Напомним, мощные взрывы во Владимирской области прогремели 22 апреля. Как сообщал Life.ru, в результате детонации в Киржачском районе пострадали четыре человека. Министерство обороны России указало, что причиной детонации стал пожар, вызванный нарушением техники безопасности. Глава Минобороны Андрей Белоусов создал комиссию для расследования причин пожара.