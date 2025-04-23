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После взрыва снарядов во Владимирской области в ПВР эвакуировали 450 человек

После взрывов на складе боеприпасов во Владимирской области эвакуировали около 400 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Он уточнил, что эвакуация затронула семь населённых пунктов и 12 дачных посёлков.

Источник: Life.ru

«Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведёт в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники», — написал Авдеев в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что власти делают всё необходимое, чтобы завтра люди смогли спокойно вернуться в свои дома.

Напомним, мощные взрывы во Владимирской области прогремели 22 апреля. Как сообщал Life.ru, в результате детонации в Киржачском районе пострадали четыре человека. Министерство обороны России указало, что причиной детонации стал пожар, вызванный нарушением техники безопасности. Глава Минобороны Андрей Белоусов создал комиссию для расследования причин пожара.