112: количество пострадавших из-за взрывов во Владимирской области выросло до 10

Мощный взрыв произошел из-за возгорания боеприпасов.
Количество пострадавших в результате взрывов на территории 51-го арсенала Минобороны России во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего.
«Количество пострадавших в результате взрывов во Владимирской области возросло до 10», — цитирует собственный источник telegram-канал 112. По предварительным данным, у большинства — диагностировали осколочные ранения и контузии.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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