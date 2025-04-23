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В ходе операции в Еврейской автономии задержаны 47 иностранных мигрантов

В Облученском районе Еврейской АО силовики провели семидневную операцию по пресечению нарушений миграционного законодательства, следует из сообщения пресс-службы УМВД по региону. При силовой поддержке сотрудников ФСБ бойцы СОБР «Харза» территориального управления Росгвардии задержали 47 иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

Источник: РИА "Новости"

Всего проверено более 480 человек, выявлено 69 нарушений. У всех 47 задержанных целью въезда в РФ был указан «туризм», но фактически они приехали на заработки. Все участники группы доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств и принятия соответствующих мер. Мигрантов привлекают к ответственности за незаконное пребывание в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Налагаются административные штрафы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы (ч. 3, ст. 322 УК РФ).

Помимо этого, возбуждаются административные дела о незаконном привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП).