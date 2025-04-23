В ходе операции в Еврейской автономии задержаны 47 иностранных мигрантов

Всего проверено более 480 человек, выявлено 69 нарушений. У всех 47 задержанных целью въезда в РФ был указан «туризм», но фактически они приехали на заработки. Все участники группы доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств и принятия соответствующих мер. Мигрантов привлекают к ответственности за незаконное пребывание в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Налагаются административные штрафы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы (ч. 3, ст. 322 УК РФ).