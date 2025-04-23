Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики

«Он сказал “спасибо”. Это явно было адресовано суду», — сказал защитник.
В июле 2024 года Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок.
Как установил суд, 3 января 2024 года Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.
Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину — наркотики употреблял, но сбывать не собирался.