В Дагестане ликвидировали водителя, который сбил полицейского и открыл огонь

Всё случилось 22 апреля около 21:00, когда полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проводили рейд по борьбе с тяжкими преступлениями.
«В районе улицы Махачкалинской водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться. Он умышленно наехал на полицейского и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. Злоумышленник скончался от полученных ранений», — сообщили в полиции.
В МВД республики добавили, что в автомобиле преступника нашли пистолет. Пострадавшего полицейского с ранениями доставили в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
Ранее в Москве 13-летний школьник поджёг пункт полиции по указанию украинских мошенников. Молодого человека быстро задержали, а небольшой пожар на площади два квадратных метра потушили.