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В Дагестане ликвидировали водителя, который сбил полицейского и открыл огонь

В Дагестане ликвидировали водителя, который сбил полицейского и открыл огонь в сторону полицейских. Инцидент произошёл в Дербенте, когда правоохранители пытались остановить нарушителя.

Источник: Life.ru

Всё случилось 22 апреля около 21:00, когда полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проводили рейд по борьбе с тяжкими преступлениями.

«В районе улицы Махачкалинской водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться. Он умышленно наехал на полицейского и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. Злоумышленник скончался от полученных ранений», — сообщили в полиции.

В МВД республики добавили, что в автомобиле преступника нашли пистолет. Пострадавшего полицейского с ранениями доставили в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее в Москве 13-летний школьник поджёг пункт полиции по указанию украинских мошенников. Молодого человека быстро задержали, а небольшой пожар на площади два квадратных метра потушили.