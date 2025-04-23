В Дагестане ликвидировали водителя, который сбил полицейского и открыл огонь

«В районе улицы Махачкалинской водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться. Он умышленно наехал на полицейского и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. Злоумышленник скончался от полученных ранений», — сообщили в полиции.