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В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки

СК и прокуратура проверяют данные об избиении трехлетней девочки в Дальнегорске.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства.

«Прокуратура проводит проверку по факту применения физического насилия в отношении малолетней в Дальнегорске. Установлено, что малолетнему ребенку 2022 года рождения нанесены многочисленные телесные повреждения. Ребенок незамедлительно помещен в медицинское учреждение», — сообщает прокуратура Приморья.

Ведомство также даст оценку действиям органов системы профилактики при работе с семьей.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».