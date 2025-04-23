В Приморье проверят информацию об избиении трехлетней девочки

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверку информации о нанесении травм трехлетней девочке в Дальнегорске Приморского края, сообщают ведомства.
«Прокуратура проводит проверку по факту применения физического насилия в отношении малолетней в Дальнегорске. Установлено, что малолетнему ребенку 2022 года рождения нанесены многочисленные телесные повреждения. Ребенок незамедлительно помещен в медицинское учреждение», — сообщает прокуратура Приморья.
Ведомство также даст оценку действиям органов системы профилактики при работе с семьей.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».