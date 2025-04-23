Воров кондиционеров осудили в Хабаровске

С августа по ноябрь 2024 года двое знакомых, занимавшихся ремонтом климатической техники, снимали наружные блоки кондиционеров по ночам. Использовали профессиональные инструменты и быстро увозили похищенное в гараж. Позже оборудование разбирали и продавали как запчасти.