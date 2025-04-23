Воров кондиционеров осудили в Хабаровске

В Хабаровске вынесен приговор по делу о серийных кражах наружных блоков кондиционеров. Двоих местных жителей признали виновными в хищении оборудования на сумму больше полумиллиона рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С августа по ноябрь 2024 года двое знакомых, занимавшихся ремонтом климатической техники, снимали наружные блоки кондиционеров по ночам. Использовали профессиональные инструменты и быстро увозили похищенное в гараж. Позже оборудование разбирали и продавали как запчасти.
«Подозреваемых задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии. Ими оказались местные жители 36 и 47 лет с криминальным прошлым. Следователи установили их причастность к восьми эпизодам», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Суд признал обоих виновными. Один отправится в колонию строгого режима на четыре года, второй получил 3,5 года условно.