Сотни военных Франции, включая генералов, потребовали раскрыть участие в боях на Украине

По сведениям издания, за два дня после публикации письмо поддержали более девяти тысяч человек. В обращении подчеркивается наличие различной информации о присутствии французских военных на Украине. Авторы письма требуют от парламента добиться публикации в официальном вестнике республики этой информации и организовать дебаты с последующим голосованием по вопросу о продолжении «возможного вмешательства».