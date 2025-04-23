Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус сбил школьницу на переходе в Хабаровске

Водитель не уступил дорогу пешеходу.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля в 16:55 на улице Муравьёва-Амурского в Хабаровске автобус Bogdan сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Водитель поворачивал налево с улицы Волочаевской на Дзержинского и не уступил ребенку дорогу.

«За рулем находился мужчина 1963 года рождения. Он был трезв и имел водительский стаж с 1982 года», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Девочка получила травмы, сейчас уточняется ее состояние. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП начата проверка.