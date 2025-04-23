Автобус сбил школьницу на переходе в Хабаровске

22 апреля в 16:55 на улице Муравьёва-Амурского в Хабаровске автобус Bogdan сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.