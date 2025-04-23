Владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали

Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): «Несоблюдение экологических требований», «Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов», «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», «Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения».