В больнице Жамбылской области похитили 758 миллионов тенге

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО «Кайрат СК-Курылыс», передает телеканал «Хабар».
Наряду с этим заместитель главного врача осуждена за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде девяти лет, Достаевой — шесть лет лишения свободы.
Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.