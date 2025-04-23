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В больнице Жамбылской области похитили 758 миллионов тенге

Заместитель главного врача и главный бухгалтер городской многопрофильной больницы в Жамбылской области присвоили бюджетные средства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО «Кайрат СК-Курылыс», передает телеканал «Хабар».

Наряду с этим заместитель главного врача осуждена за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде девяти лет, Достаевой — шесть лет лишения свободы.

рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.