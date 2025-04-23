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Владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как указано в документах, штраф был назначен ЗАО «Волгатранснефть», которая владеет потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239».

Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): «Несоблюдение экологических требований», «Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов», «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», «Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения».

В настоящее время представители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.