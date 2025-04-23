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Испортили автобус краской, напали на водителя: подростки устроили потасовку в центре Владивостока

Во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса.

Источник: Комсомольская правда

18-летняя девушка обратилась в полицию: по ее словам, на остановке «Покровский парк» группа подростков облила автобус краской. Водитель вышел поговорить с ребятами, но те напали на него, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, школьники избили мужчину, а затем выпустили в него струи из перцового баллончика. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МВД. Они осмотрели локацию, опросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

По факту произошедшего проводится проверка. На основе ее результатов вынесут законное решение.