Испортили автобус краской, напали на водителя: подростки устроили потасовку в центре Владивостока

18-летняя девушка обратилась в полицию: по ее словам, на остановке «Покровский парк» группа подростков облила автобус краской. Водитель вышел поговорить с ребятами, но те напали на него, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, школьники избили мужчину, а затем выпустили в него струи из перцового баллончика. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МВД. Они осмотрели локацию, опросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.
По факту произошедшего проводится проверка. На основе ее результатов вынесут законное решение.