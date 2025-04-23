Испортили автобус краской, напали на водителя: подростки устроили потасовку в центре Владивостока

По словам очевидцев, школьники избили мужчину, а затем выпустили в него струи из перцового баллончика. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МВД. Они осмотрели локацию, опросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.